Bevande alcoliche a minori, chiusura di dieci giorni per un pub del Chietino

I Carabinieri della stazione di Chieti Scalo, nei giorni antecedenti le festività, davano esecuzione al provvedimento di sospensione dell’attività commerciale (ex art. 100 TULPS), precedentemente richiesto all’autorità di Pubblica sicurezza, per la durata di 10 giorni, nei confronti di un pub sito in questo centro.

Nella circostanza, i militari nell’ambito dei numerosi servizi finalizzati al contrasto della movida giovanile, avevano già sanzionato il titolare della licenza perché aveva somministrato bevande alcoliche a minori che, dopo aver acquistato drink di vario genere, si fermavano nella zona antistante per consumarle. L’attività scaturisce anche dalla necessità di intensificare l’attività preventiva a seguito di alcune aggressioni e risse verificatesi nelle settimane precedenti e per le quali vi sono ancora accertamenti in corso.