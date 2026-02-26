Bilanci e attività da programmare, il gruppo Aido ‘Andrea Masciotra’ si riunisce a Santa Chiara

Un appuntamento di vita associativa per fare il punto sul lavoro svolto e sulle prossime iniziative: è stata convocata l’assemblea ordinaria intermedia dell’Aido – Gruppo Comunale di Agnone -, in programma presso Palazzo Santa Chiara, in corso Garibaldi. La riunione si terrà sabato 28 febbraio alle ore 18:30.

All’ordine del giorno l’elezione del presidente e del segretario dell’assemblea, la presentazione e l’approvazione della relazione sull’attività svolta nel 2025, del bilancio consuntivo 2025 e del bilancio preventivo 2026, oltre alla programmazione annuale in coerenza con le linee associative provinciali. Previsti anche l’adeguamento al nuovo regolamento approvato nel 2024, la surroga di un consigliere direttivo e le comunicazioni varie.

«L’assemblea rappresenta un momento fondamentale di partecipazione e trasparenza, in cui condividere risultati, obiettivi e impegni futuri per rafforzare la cultura della donazione sul territorio», afferma la presidente del gruppo, Giovanna Cerimele. «Invitiamo soci e cittadini a prendere parte a questo appuntamento di vita associativa e civile».