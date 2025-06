Biscotart: le ferratelle sostenibili con carote del Fucino tra i finalisti di EcoTrophelia Italia

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni ai corsi dell’ITS Academy Agroalimentare, un percorso biennale di Alta formazione, rivolto a diplomati che vogliono costruire una carriera nel settore agroalimentare, tra innovazione, sostenibilità e forti legami con il mondo del lavoro.

L’eccellenza del precorso è dimostrata anche dai successi in ambito nazionale, anche quest’anno infatti, gli studenti IS sono protagonisti: il progetto “Biscotart – Le ferratelle sostenibili con carote IGP del Fucino” è tra i finalisti di EcoTrophelia Italia, concorso promosso da Federalimentari. Selezionato tra i migliori cinque progetti in tutta Italia, il team ITS parteciperà alla cerimonia finale il 24 giugno a Roma, con la possibilità di rappresentare l’Italia alla finale europea nel 2025.

«Questo importante riconoscimento nazionale – sottolinea la direzione dell’ITS Agroalimentare – è la testimonianza concreta del valore formativo del nostro percorso, che unisce teoria, pratica, spirito imprenditoriale e forte connessione con il territorio».

Con sedi operative a Teramo e ad Avezzano, l’ITS Agroalimentare offre due percorsi dedicati rispettivamente al Marketing e Comunicazione nell’Agrifood e all’Innovazione della Produzione Agroalimentare, con oltre 1000 ore di didattica frontale e laboratoriale, 800 ore di tirocinio in azienda, certificazioni riconosciute, borse Erasmus+ e un network di oltre 100 aziende partner.

Il primo percorso forma professionisti nella promozione e valorizzazione dei prodotti agroalimentari, sviluppando tra le altre, competenze specifiche in ambito marketing, pubblicitario e commerciale. Il secondo percorso è indirizzato a chi desidera occuparsi dello sviluppo di nuovi prodotti, del controllo qualità, della logistica e sostenibilità, con un’attenzione particolare alle certificazioni, alla tracciabilità, all’analisi sensoriale e all’uso di strumenti gestionali come il software SAP.

Le iscrizioni ai corsi dell’ITS Academy Agroalimentare Teramo sono già aperte online sul sito ufficiale www.itsagroalimentarete.it.

L’iscrizione è gratuita e i posti sono limitati.