Stop genocidio: sul tetto dell’Alto Molise sventola la bandiera della pace

Il Consiglio comunale di Capracotta ha votato un ordine del giorno per manifestare la propria solidarietà al popolo palestinese «per il genocidio in atto nella striscia di Gaza». A darne notizia il sindaco, Candido Paglione, che commenta in questi termini: «E’ importante che anche un piccolo Comune come il nostro esprima una ferma condanna per i crimini di guerra che stanno causando decine di migliaia di vittime civili in palese violazione del diritto internazionale. Migliaia di bambini uccisi, tantissime persone sfollate e un intero territorio raso al suolo».

«Il nostro è un piccolissimo contributo, una goccia nel mare che, unito all’esempio di tante altre istituzioni – piccole e grandi – che si stanno mobilitando in questi giorni, può produrre uno scatto di vera umanità per arrivare alla pace in quel territorio così martoriato da una guerra assurda e senza fine. Da qualche giorno abbiamo voluto esporre, sulla facciata del nostro municipio, la bandiera della Pace, proprio come segno di vicinanza alla popolazione palestinese e di impegno civile per il rispetto dei diritti umani e per una vera solidarietà internazionale».