Bit, il ministro Salvini allo stand della Regione: «Verrò in Molise come turista»

La terza giornata di Bit, nello stand del Molise, ha visto la visita del Ministro delle Infrastrutture e vice presidente del Consiglio, Matteo Salvini. Al suo arrivo, in tarda mattinata, è stato accolto dall’assessore regionale al Turismo Vincenzo Cotugno e dal Commissario Straordinario dell’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo Remo Di Giandomenico che lo hanno accompagnato lungo l’area espositiva molisana: dal labirinto all’anfiteatro.

Salvini, durante la visita, ha salutato i presenti e dichiarato: «Il Molise è un esempio per tutte le regioni. Sono d’accordo con l’impostazione dello stand del Molise, l’amore per le proprie radici e le tradizioni è importante. Verrò in Molise come turista». Prima di lasciare lo stand ha concluso: «Non vedo l’ora di tornare a Termoli».

La terza e ultima giornata fieristica si è aperta con la presentazione dei pacchetti turistici da parte delle aziende che hanno preso parte alla Bit per il Molise rispondendo al bando dell’Aast.

Poi, il via ai “matching” con i buyers internazionali: oltre 350. L’intera giornata ha visto gli incontri ma già dal primo giorno numerose sono state le contrattazioni.

Lo stand del Molise, ancora una volta, ha stupito e conquistato visitatori e tour operator riscontrando consensi.

Le proposte presentate nella giornata di oggi sono piaciute e l’estate 2023 prenderà il via con i migliori auspici.