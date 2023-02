Scaduta l’omologazione del “Civitelle”, Saia si affretta a rinnovarla

L’ufficio tecnico del Comune di Agnone ha appena determinato, con atto siglato dal responsabile del servizio, di dare corso all’iter amministrativo per il «rinnovo dell’omologazione del campo da calcio in erba artificiale esistente nello stadio Comunale “Civitelle” di Agnone», secondo quanto disposto dal vigente regolamento in materia adottato dalla Lega Nazionale Dilettanti.

Il Comune alto molisano è infatti proprietario dell’impianto sportivo denominato “Civitelle”, con terreno in erba sintetica, utilizzato per la pratica sportiva del calcio da parte di associazioni dilettantistiche locali nonché dalla locale scuola calcio. I campi da calcio di questa tipologia sono soggetti ad omologazione periodica da parte della Lega Nazionale Dilettanti con sede a Roma. Il certificato di omologazione è scaduto proprio in questi giorni e si prospetta il rischio che l’impianto sportivo non possa essere utilizzato per le gare federali nell’immediatezza. Per scongiurare questa ipotesi, che paralizzerebbe le attività solitamente ospitate sul terreno di gioco, il Comune ha predisposto tutta la documentazione finalizzata alla nuova omologazione del campo in sintetico.

Una necessaria operazione per la quale si rende necessaria la spesa di poco meno di cinquemila euro. Per questi motivi il sindaco Saia ha firmato e trasmesso relativa istanza all’ufficio competente della Lega, «affinché esamini la richiesta di ri-omologazione del campo, dando mandato ai tecnici incaricati di effettuare le verifiche dei parametri previsti nel regolamento vigente FIGC – LND». Si fa affidamento sulla celerità di risposta della Lega, in quanto la precedente omologazione è scaduta proprio ieri. Il sindaco Daniele Saia, contattato dalla nostra redazione, ha assicurato che «ci sarà alcuna interruzione dei servizi erogati presso la nostra struttura sportiva. Abbiamo già prodotto tutti gli atti propedeutici al rilascio della nuova omologazione, compreso l’impegno di spesa e la liquidazione. Si tratta di una procedura che periodicamente va fatta, ma, ripeto, non ci sarà alcuna interruzione».