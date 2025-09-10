Bloccati in ascensore un adulto e due minori: locali invasi dal fumo, liberati dai Vigili del fuoco

Nella serata di ieri una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Isernia è intervenuta in via Santo Spirito, in un edificio residenziale di sette piani, per il soccorso a persone rimaste bloccate all’interno di un ascensore.

All’interno della cabina vi erano un adulto e due minori. Contestualmente, nel locale quadri elettrici si era verificato un corto circuito, che aveva determinato una forte saturazione di fumo. Considerata la presenza di una finestra bloccata e le condizioni ambientali, i Vigili del Fuoco hanno fatto ricorso all’autorespiratore per accedere in sicurezza al locale.

È stato pertanto sufficiente la manovra di emergenza per sbloccare le porte ed assicurare la rapida evacuazione degli occupanti, tutti incolumi, prima di essere interessati dal fumo.

La manutenzione programmata e puntuale dell’ascensore costituisce elemento essenziale per prevenire inconvenienti tecnici e garantire la sicurezza degli occupanti dell’edificio.