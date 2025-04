Borgo dei Borghi 2025, diciasettesimo posto per Agnone. Saia: “Vetrina importante oltre il risultato”

Militello in Val di Catania (Sicilia), Agliè (Piemonte) e Vignanello (Lazio) sono i tre borghi che hanno conquistato il podio dell’edizione 2025 de “Il Borgo dei Borghi”, andata in onda ieri sera su Rai Tre durante la trasmissione Kilimangiaro. A trionfare, il comune etneo di oltre 6.000 abitanti, riconosciuto nel 2002 dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità per le sue meraviglie barocche.

Agnone, in rappresentanza del Molise, si è classificata al diciassettesimo posto, ma ha comunque brillato per autenticità e spirito comunitario, portando le sue tradizioni e le sue eccellenze artigianali all’attenzione di milioni di spettatori.

“Una bellissima vetrina nazionale per Agnone nella trasmissione ‘Il Borgo dei Borghi’. A prescindere dal risultato, siamo orgogliosi di aver fatto conoscere a milioni di spettatori le nostre tradizioni e le nostre attrazioni. Un lavoro di promozione magistrale svolto da tutti gli eccellenti concittadini che sono apparsi nel video di presentazione. Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno sostenuto la nostra città con il loro voto. La vostra partecipazione è stata fondamentale per raggiungere questo risultato. Continuiamo a lavorare, uniti e con passione, per valorizzare il nostro patrimonio culturale, affinché Agnone possa essere sempre più apprezzata in tutta Italia e oltre”, ha commentato il sindaco Daniele Saia.

Nonostante la posizione finale, la partecipazione di Agnone al concorso rappresenta un’opportunità di rilancio e promozione turistica per tutto il territorio, confermando la ricchezza e il valore delle sue radici storiche e culturali.