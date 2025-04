Caccia di selezione al cinghiale fino a mezzanotte, ma serve la taratura in notturna

La presidenza dell’Ambito territoriale di caccia del Vastese dà una comunicazione che riguarda le squadre iscritte alla caccia di selezione al cinghiale.

«A tutti coloro che vogliono effettuare le uscite per la caccia di selezione nella fascia oraria compresa da un’ora dopo il tramonto alle ore 24 si ricorda che è obbligatorio aver effettuato la taratura della carabina con ottica, visori o fonte luminosa (copia della taratura deve essere consegnata in ATC), come indicato all’art. 8, comma 8, del disciplinare per la caccia di selezione e riportato sul modulo per l’iscrizione alla caccia di selezione e, inoltre, ai sensi dell’art. 8, comma 12, del disciplinare è previsto che nella caccia di selezione notturna il cacciatore autorizzato al prelievo deve essere accompagnato da un selecacciatore non armato e ammesso al prelievo nell’ATC».

Si ricorda, altresì, come indicato all’art. 10, comma 5, del disciplinare per la caccia di selezione:

– l’uscita di caccia all’alba inizia da un’ora prima dell’alba e termina alle ore 9;

– l’uscita di caccia pomeridiana inizia alle ore 15 e termina un’ora dopo il tramonto;

– l’uscita in notturna inizia da un’ora dopo il tramonto e termina alle ore 24.