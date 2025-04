Morte Papa Francesco, registro di condoglianze presso il palazzo della Prefettura di Chieti

Si comunica che, su disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze, è stato aperto un registro di condoglianza presso la sede della Prefettura di Chieti, in Corso Marrucino, per i cittadini che desiderino manifestare in forma diretta il proprio cordoglio per la scomparsa del Sommo Pontefice Francesco. Il registro sarà trasmesso all’Arcivescovo della locale Diocesi.

