Caccia di selezione al cinghiale, si parte nell’Atc Vastese: ritiro fascette e dal 3 marzo i prelievi

A partire dalla data odierna è possibile scaricare i moduli per le iscrizioni alla caccia di selezione, in calce allegati. L’avviso arriva dall’Atc Vastese. Il presidente Angelo Pessolano precisa che i prelievi in selezione saranno possibili dal 3 marzo prossimo e che occorre consegnare in Atc il certificato di avvenuta taratura dell’arma.

Per praticare la caccia di selezione è necessario il certificato di taratura della carabina

«Per le squadre il ritiro delle fascette, a partire dal 28 febbraio, dovrà essere effettuato esclusivamente dal caposquadra (o dall’RCS) che dovrà consegnare tutti i moduli di iscrizione dei selecacciatori della propria squadra, che parteciperanno alla caccia di selezione al cinghiale (già debitamente compilati, firmati, ognuno con allegata la copia della taratura 2025), unitamente al modulo di suddivisione delle fascette nella squadra, anch’esso già debitamente compilato e firmato (TUTTO dovrà essere consegnato contestualmente al ritiro delle fascette). – spiegano dagli uffici dell’Atc Vastese – Senza la consegna di tutta la documentazione necessaria, già compilata e firmata, NON SARANNO CONSEGNATE LE FASCETTE».

Anche quest’anno dovrà essere utilizzato il sistema informatico per la registrazione e la comunicazione delle uscite, in alternativa alle bacheche (vedi art. 10 del disciplinare tipo per la caccia di selezione). Questo sistema, non troppo lineare nel suo funzionamento, ha causato diversi problemi negli anni scorsi ad altrettanti cacciatori che sono stati addirittura multati dalla Regione Abruzzo per non aver correttamente compilato i moduli di uscita e rientro. Un misero espediente per fare cassa a danno dei già tartassati cacciatori di selezione che volontariamente e a proprie spese praticano i prelievi di cinghiali sul territorio.

Presso il campo di tiro “Auro d’Alba” di Schiavi di Abruzzo si possono fare i certificati di taratura

«I selecacciatori verranno abilitati successivamente al ritiro delle fascette. – spiegano dall’Atc Vastese – Per la caccia di selezione al cinghiale, ogni squadra è tenuta a rispettare gli obiettivi previsti dalla determina regionale secondo le seguenti percentuali e tempistiche:

I. minimo 5% entro il 28 febbraio 2025;

II. minimo 10% entro il 31 marzo 2025;

III. minimo 25% entro il 30 aprile 2025

IV. minimo 40% entro il 31 maggio 2025

V. minimo 60% entro il 30 giugno 2025;

VI. minimo 90% entro il 31 agosto 2025;

VII. minimo 100% entro il 31 gennaio 2026»

https://www.atcvastese.it/Caccia_Selezione_2025/Caccia_Selezione_2025.html

https://www.atcvastese.it/Caccia_Selezione_2025/Modulo-Iscrizione-Selezione-2025-c.pdf

https://www.atcvastese.it/Caccia_Selezione_2025/9380290-DETERMINAZIONE-%20DPD023-73-25-2025-02-26.pdf