Ildegarda di Bingen, convegno di studi nell’abbazia di San Vincenzo al Volturno

“Nelle mani di Ildegarda“, è un incontro di studi e di attività pratiche volte alla conoscenza e all’approfondimento dell’opera di Ildegarda di Bingen. La manifestazione, che si svolgerà nell’Abbazia di San Vincenzo al Volturno (IS) tra il 7 e il 9 marzo 2025, è nata dalla sinergia di Maria Sonia Baldoni, Gabriele Inella e Daniele Margiotta.

Il convegno offre un ricco programma formativo con relazioni di diversi studiosi, con laboratori esperienziali e momenti artistici, dal teatro e ai concerti musicali.

Santa Ildegarda di Bingen(1098-1179), mistica, poetessa, filosofa, musicista, naturalista, è stata proclamata nel 2012 da Benedetto XVI dottore della Chiesa.

Santa Ildegarda di Bingen rappresenta una figura eccezionale del Medioevo. Tra le poche donne del suo tempo a trattare temi come teologia, medicina e musica, ha lasciato un’ampia eredità culturale dalle tematiche molto attuali.

Maria Sonia Baldoni, nota come “la Sibilla delle erbe” per la sua profonda conoscenza degli usi tradizionali e attuali delle erbe spontanee, è stata l’ispiratrice degli incontri su Ildegarda di Bingen. A lei si deve la spinta iniziale della manifestazione che unisce spiritualità, arte e natura.

“Mi sento onorato – afferma Gabriele Inella – di contribuire alla realizzazione di una conferenza così importante sull’opera di Ildegarda di Bingen proprio qui in Molise, presso l’Abbazia di San Vincenzo al Volturno. Ringrazio Maria Sonia Baldoni per avermi ispirato e Daniele Margiotta per l’importante contributo organizzativo. Sono certo che in molti apprezzeranno i momenti formativi, i laboratori e anche le rappresentazioni artistiche che insieme sintetizzano il sapere così vasto e poliedrico della monaca benedettina”.



“Ogni creatura è uno specchio luccicante e brillante di divinità”, così scrive Ildegarda di Bingen. Il convegno del 7/8/9 marzo – sottolinea Daniele Margiotta – sarà espressione della bellezza di tante persone che daranno il loro contributo in modi diversi alla conoscenza dell’opera di Santa Ildegarda. Un convegno che ho sentito di organizzare grazie all’invito di Maria Sonia Baldoni e alla volontà sincera e fattiva di Gabriele Inella. Sarà una manifestazione ‘brillante di divinità’ e di gioia condivisa con tutti i partecipanti”.

L’evento rappresenta un’occasione unica per immergersi nel mondo di Ildegarda di Bingen e nella sua visione della spiritualità, della natura e dell’arte.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Gabriele al 3275361512 o Daniele al 3291396470.