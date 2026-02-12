Caccia, tiro e outdoor: tutte le novità all’European Outdoor show ‘26 di fine marzo

EOS European Outdoor show ‘26, dal 28 al 30 marzo, si preannuncia colma di novità per le “nostre” passioni. Non solo le novità presentate dalle aziende di settori sempre vitali come quelli della caccia, del tiro e dell’outdoor, ma anche novità in termini di esposizione.

La nuova finestra temporale è più favorevole per gli operatori del settore, in particolare per il comparto del turismo venatorio. E, poi, Fiere di Parma si presenta in grande stile, con un centro fieristico al top e “green”. Tre padiglioni monoplanari grandissimi per EOS show (3-5-6), due ingressi (Ovest e Sud), viabilità esterna e interna ancora migliorate, ristoranti, servizi curati e ampi parcheggi.

Alla continua ricerca di soluzioni tecnologicamente all’avanguardia, Fiere di Parma vanta comunque quasi 80 anni di esperienza fieristica. Parma e il quartiere fieristico sono facilmente raggiungibili con tutti i principali mezzi di trasporto. 115 km da Brescia e Verona, 125 da Milano, 105 da Bologna.

Uno dei maggiori successi legati allo spostamento di EOS show a Fiere di Parma è la possibilità di provare le armi appena fuori dal salone. Ben 13 linee di tiro nel campo temporaneo allestito nella porzione di terreno adiacente al lato orientale dei padiglioni per provare le novità della canna liscia. Per pistole e carabine, nei tre giorni di fiera, saranno attive navette per il TSN di Parma che dispone di numerose linee a 10, 25, 50 e 100 metri e si trova ad appena 7 minuti. Tante aziende metteranno a disposizione proprio le loro ultime armi. Presto l’elenco completo che riserverà più di qualche sorpresa. Anche le Federazioni di tiro coinvolgeranno i visitatori, invitandoli a misurarsi con il bersaglio e con discipline accattivanti.

EOS European Outdoor show è organizzata per rispettare il più possibile le aree tematiche. Armi, munizioni e accessori per caccia e tiro e outdoor sono ai padiglioni 5 e 6, le associazioni venatorie e le federazioni di tiro sono ancora al 6. Lo shopping è nel padiglione 3. Oltre 350 gli espositori caccia, tiro e outdoor. Ancora molti nuovi rispetto alle passate edizioni (sul sito eos-show.com è già disponibile l’elenco provvisorio in continuo aggiornamento). C’è tanto da vedere e da camminare! Per 60 mila metri quadrati! Amplissima l’offerta delle agenzie venatorie e agguerrito il settore shopping.

EOS show è la principale e più importante fiera italiana dei settori della caccia e del tiro sportivo, dell’outdoor. Settori in cui il Paese eccelle dal punto di vista tecnico, organizzativo e produttivo. Fiere di Parma si appresta a dare il giusto peso a un salone che nelle precedenti quattro edizioni ha dimostrato di essere attrattivo. Questa edizione avrà anche un respiro più internazionale e professionale: Fiere di Parma sta organizzando un programma di incoming per il quale si attendono 250 operatori stranieri da oltre 100 Paesi e 170 giornalisti da tutto il mondo. Il programma è stato realizzato in collaborazione con le principali aziende del settore e le associazioni di categoria, ANPAM e Consorzio Armaioli Italiani.

Fondazione UNA allestirà, all’interno del padiglione 5, anche per festeggiare i 10 anni di vita, un’ampia area in cui sarà possibile degustare piatti a base di selvaggina, realizzati da importanti chef.

«Fiere di Parma ha un’esperienza ventennale nei grandi eventi di pubblico dedicati anche al settore Outdoor», dichiara Antonio Cellie, amministratore delegato di Fiere di Parma. «I grando spazi interni ed esterni del quartiere, la sua posizione baricentrica e facilmente raggiungibile e una governance dell’evento condivisa con le associazioni del settore sono i fattori che garantiscono un salto di qualità di una fiera che era già grande ma può ambire alla leadership in Europa anche grazie a una community molto coesa e alle aziende che ne sono parte attiva».

Tanti eventi, tanti espositori e si preannunciano tanti anche i visitatori. Lo dicono i biglietti già acquistati online (mailticket.it/manifestazione/K443/eos-2026-european-outdoor-show). È soluzione più conveniente e rapida acquistare il biglietto online. Costa 16 euro per i singoli e 12 per i gruppi (10 persone), rispetto ai 25 alla cassa, poi sono già in vendita gli abbonamenti per 2 giorni (30 euro) e per 3 giorni (42). Ingresso gratuito per minori di 12 anni, forze dell’ordine e disabili con accompagnatore.