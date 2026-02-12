Link per votare per un concorso: la truffa informatica che sfrutta la fiducia tra contatti WhatsApp

È il ghost pairing, una truffa informatica che sfrutta la fiducia tra contatti WhatsApp.



Ha inizio con un messaggio proveniente da un proprio contatto, che invita a cliccare su un link per votare per un presunto concorso. L’utente viene successivamente spinto ad autenticarsi tramite WhatsApp con il proprio numero di telefono e il codice di verifica che appare a schermo: in questo modo apre inconsapevolmente una sessione di WhatsApp Web su un dispositivo controllato dai criminali, che reinoltrano lo stesso messaggio ad altri contatti alimentando una catena di contagio digitale.

A quel punto l’account è compromesso, con conseguenze potrebbero essere potenzialmente gravi sia sul piano economico sia su quello della privacy.

Quindi, fai sempre molta attenzione:

non cliccare su link sospetti ricevuti tramite messaggi, anche se provengono da contatti conosciuti;

diffida da richieste di voto, premi o concorsi che richiedono l’accesso tramite WhatsApp;

attiva la verifica in due passaggi per rafforzare la sicurezza del tuo account;

controlla la sezione “dispositivi collegati” nelle impostazioni di WhatsApp ed elimina eventuali accessi non riconosciuti.