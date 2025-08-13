Cade dal sentiero: escursionista ferita recuperata in quota dall’elicottero del Soccorso alpino

Nella giornata odierna la Centrale Operativa 118 di L’Aquila ha richiesto l’intervento del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) per una donna di 54 anni, residente a Monza, caduta sul sentiero estivo del Gran Sasso durante un’escursione, riportando un trauma al volto e risultando impossibilitata a proseguire.

Il tecnico di centrale operativa del CNSAS ha immediatamente attivato l’elisoccorso 118, con a bordo un tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e l’équipe sanitaria, oltre a una squadra di terra del CNSAS di L’Aquila.

Raggiunta la paziente, questa è stata stabilizzata e messa in sicurezza, quindi imbarcata a bordo dell’elicottero per il rapido trasferimento all’ospedale di L’Aquila.

Sul posto presenti anche i Vigili del Fuoco.