Cade dalla scala per sistemare l’antenna, 55enne di Celenza trasferito in ospedale dall’eliambulanza

Un uomo di Celenza sul Trigno è caduto da una scala mentre stava salendo sul tetto per sistemare o installare l’antenna della tv. Una caduta da almeno due metri di altezza. Subito la moglie, presente sul posto, gli ha prestato soccorso e insieme hanno deciso di raggiungere, con la propria automobile, il più vicino ospedale, quello di Vasto.

Mentre era in corso il trasferimento presso il Pronto soccorso, lungo la fondovalle Trigno l’uomo ha iniziato a stare sempre peggio, quindi la donna al volante ha richiesto aiuto contattando il numero di emergenza 112. Si è alzata in volo l’eliambulanza che ha raggiunto il malcapitato presso un distributore di servizio lungo la fondovalle Trigno. Il paziente è stato stabilizzato e trasferito d’urgenza presso l’ospedale di Pescara.



Al fine di permettere l’atterraggio dell’eliambulanza in sicurezza è stato richiesto l’intervento di una pattuglia dei Carabinieri dalla stazione di Fresagrandinaria. I militari hanno gestito la viabilità sulla fondovalle Trigno per consentire il disbrigo delle operazioni di soccorso, atterraggio e decollo dell’eliambulanza. Il traffico sta progressivamente rientrando nella normalità.