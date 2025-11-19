Calcio, 25 anni dopo l’Agnonese centra la semifinale di Coppa Italia regionale

Ci sono voluti venticinque anni per rivedere l’Olympia Agnonese approdare a una semifinale di Coppa Italia regionale. Nel pomeriggio, i ragazzi di mister Domenico Farrocco hanno completato l’opera superando il Montenero nella gara di ritorno grazie a un gol decisivo di Raffaele Coppola, classe 2003. All’andata, nonostante l’inferiorità numerica per l’espulsione di Di Ciocco, i granata erano riusciti a mantenere lo 0-0, tenendo aperto il discorso qualificazione.

Adesso la rosa del presidente Mario Russo attende la vincente della sfida tra San Leucio Isernia e Guglionesi. Le semifinali sono in programma il 3 dicembre per l’andata e il 7 gennaio 2026 per il ritorno.

Un ritorno al passato, dunque. L’ultima semifinale disputata dall’Olympia risaliva alla stagione 1999-2000, quando l’allora squadra di Mauro Marinelli, attuale dirigente del club, arrivò a un passo dalla finalissima di Isernia. A frenare i sogni dei granata fu la Polesiana del presidente Iacampo e del tecnico-giocatore, Pietro Maiellaro: 1-1 a Campobasso nella gara d’andata e identico risultato al Civitelle nel ritorno, che portò le squadre ai calci di rigore. Dal dischetto ebbe la meglio la formazione del capoluogo. In finale, poi, la Polesiana venne sconfitta dal San Giorgio Chieuti di Michele D’Ambrosio, futuro giocatore dell’Olympia in Serie D.