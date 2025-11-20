Nelle prime ore della mattinata i Carabinieri del Comando Provinciale di Campobasso, coordinati dalla Procura della Repubblica di Larino, stanno dando esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Larino nei confronti di diversi soggetti nella provincia di Foggia ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione a delinquere finalizzata al furto aggravato presso sportelli bancomat.
Operazione “Marmotta”: sgominata organizzazione responsabile di assalti ai bancomat
