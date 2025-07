Calcio femminile, l’attaccante Gloria Marinelli emigra all’estero: biennale con gli svizzeri del Servette

Cambio di casacca per l’agnonese Gloria Marinelli, classe ’98, che nelle ultime ore ha ufficializzato il suo trasferimento al Servette Chênois, formazione di vertice del campionato svizzero di massima serie. Dopo l’ultima stagione trascorsa nel Milan, la talentuosa attaccante ha scelto di intraprendere la sua prima esperienza all’estero, firmando un contratto biennale con il club ginevrino.

Il Servette, una delle realtà più solide e ambiziose del calcio femminile elvetico, dove si stanno svolgendo gli Europei, vanta nel suo palmarès due scudetti e due Coppe nazionali. Non è un caso, quindi, che l’arrivo della Marinelli – accolta con grande entusiasmo, quasi da stella annunciata – sia stato interpretato come un messaggio forte alle rivali in vista della corsa al titolo.

Nel corso della sua carriera, Marinelli (in foto con il presidente e direttrice generale) ha indossato le maglie di Perugia, Chieti, Inter e Milan, oltre a collezionare presenze con la nazionale italiana. La sua esperienza, unita a una spiccata propensione al gol, rappresenta un innesto di qualità per il Servette, deciso a puntare in alto in questa stagione.