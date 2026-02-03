Calcio molisano in festa al ‘Coriolis’ di Ripalimosani, atteso l’arrivo di Gravina e Abete

Si svolgerà questa sera – martedì 3 febbraio -, con inizio alle ore 18, presso la sala ricevimenti “Coriolis” a Ripalimosani, l’evento “I Protagonisti del Calcio Molisano 2024/2025”.

Consueto appuntamento annuale nel corso del quale verranno premiate le società che hanno vinto i vari Campionati, la Coppa Disciplina e il “Premio Lealtà nello Sport”, unitamente a dirigenti, giocatori, arbitri e allenatori, protagonisti della vita agonistica del Comitato regionale Molise nella stagione sportiva 2024/2025.

Verrà consegnato anche un riconoscimento importante, volto a premiare la passione, la fedeltà ed il senso di appartenenza di società che hanno raggiunto il traguardo dei vent’anni, trent’anni e quarant’anni di attività continuativa.

Durante la serata, verrà presentata la ristampa anastatica del libro Novantesimo Minuto di Franco Ciampitti, un’opera che ripercorre le tappe più emozionanti e significative del calcio, un vero tributo alle radici e ai valori che lo rendono unico.

Prenderanno parte all’evento il presidente della Figc Gabriele Gravina e il presidente della Lnd Giancarlo Abete unitamente ad altri componenti federali nazionali e autorità politiche e sportive regionali.

