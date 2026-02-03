Vigili del fuoco: l’ingegnere Cuzzocrea assume il comando della direzione regionale del Molise

Si è svolta a Campobasso presso la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco per il Molise la cerimonia di insediamento del neo Direttore, Dirigente Generale Fabio Leandro Cuzzocrea.

Laureato in ingegneria civile indirizzo trasporti e assunto nel Corpo Nazionale nel 1998, il neo Direttore ha iniziato la carriera nei Vigili del Fuoco nella qualifica di funzionario presso i Comandi di Mantova, Firenze e la Direzione Centrale per L’Emergenza, il Soccorso Tecnico e l’Antincendio Boschivo – Roma.

Promosso a primo dirigente nel 2011, ha svolto gli incarichi di Comandante di Nuoro, ⁠Dirigente del Centro Operativo Nazionale in Roma, ⁠Dirigente dell’Ufficio per il Contrasto rischio acquatico e la specialità sommozzatori – Roma e ⁠Comandante di Frosinone.



Promosso a dirigente superiore nel 2019, ha svolto gli incarichi di Dirigente dell’Ufficio per il Soccorso Pubblico presso la Direzione Regionale VVF Calabria, ⁠Comandante di Catanzaro, ⁠Comandante delle Scuole Centrali Antincendi – Direzione Centrale Formazione – Roma e ⁠Dirigente dell’Ufficio Staff del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Ha partecipato a diversi eventi emergenziali di rilevanza nazionale, quali l’alluvione Po (2000), il sisma del Molise (2002), il sisma Abruzzo (2009), il naufragio della nave Costa Concordia (2012), il sisma Amatrice (2016).

Il 29.12.2025 il Consiglio dei Ministri lo ha nominato Dirigente generale dei VVF con l’incarico di Direttore regionale del Molise.

Il neo Direttore, dopo l’insediamento, ha salutato i Comandanti dei Vigili del Fuoco di Campobasso ed Isernia ed una relativa rappresentanza, il personale operativo ed amministrativo della Direzione regionale.

Il neo Direttore ha ricordato, con sentimenti di commozione, l’Ing. Felice Di Pardo, già Direttore Regionale del Molise, scomparso recentemente quando era ancora in servizio, figura di elevata rettitudine morale, molisano di nascita che tanto si è prodigato per il suo Molise.