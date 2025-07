Calcio, parte a Capracotta il ritiro del Campobasso. Prima uscita contro il Bari

Il Campobasso Calcio approda a Capracotta per il ritiro precampionato.

La squadra, militante in Serie C e guidata da mister Luciano Zauri, è arrivata nel primo pomeriggio sul “tetto degli Appennini”, dove resterà fino al 1° agosto per preparare la nuova stagione.

Il gruppo alloggerà presso l’hotel Monte Campo – Santa Lucia e svolgerà gli allenamenti sul rinnovato campo in erba naturale “Erasmo Jacovone”, già utilizzato lo scorso anno dalla Juve Stabia (Serie B).

La prima amichevole ufficiale dei rossoblù è fissata per il 26 luglio a Roccaraso, contro il Bari (Serie B).

Nel frattempo cresce l’attesa per scoprire in quale girone sarà inserito il Campobasso, con il presidente Matt Rizzetta determinato a migliorare il piazzamento ottenuto nella passata stagione.