Calcio serie C, il Campobasso sceglie Capracotta per il ritiro pre campionato. Entusiasmo alle stelle

Capracotta si conferma meta per i ritiri pre-campionato dei club professionistici. Una consacrazione che non arriva per caso, ma che è frutto di una serie di elementi distintivi, a cominciare dal nuovo look dell’impianto sportivo “Erasmo Iacovone”.

Dopo aver accolto formazioni come Juve Stabia e Turris, il campo altomolisano è pronto a ospitare il Campobasso, che dal 17 luglio al 1° agosto svolgerà la preparazione estiva proprio a Capracotta, agli ordini del neo tecnico Luciano Zauri. Un appuntamento importante per i Lupi, che si presenteranno ai nastri di partenza della prossima Serie C con grandi ambizioni e con la voglia di far parlare di sé sotto la guida del presidente Matt Rizzetta.

Ma cosa rende Capracotta così speciale agli occhi dei club professionistici?

Il primo fattore, senza dubbio, è l’impianto sportivo “Erasmo Iacovone”, recentemente rinnovato con un manto erboso all’altezza dei migliori standard nazionali. Ma c’è molto di più. La posizione geografica – tra i boschi e le alture dell’Alto Molise – regala un clima ideale, aria salubre e un contesto di assoluta tranquillità. Lontano dalle pressioni mediatiche e dalle distrazioni cittadine, Capracotta si trasforma in una sorta di “bolla perfetta” per costruire gruppo, testare soluzioni tattiche e affrontare i carichi di lavoro con la massima concentrazione.

A questo si aggiunge l’elemento umano. L’entusiasmo con cui la popolazione accoglie ogni estate squadre, staff tecnici e tifosi è palpabile. Capracotta vive questi eventi con orgoglio e partecipazione, dimostrando che anche i piccoli centri possono offrire ospitalità, efficienza e passione sportiva al pari delle grandi piazze.

Durante il ritiro sono previste anche alcune amichevoli che richiameranno l’attenzione di tanti supporters rossoblù, desiderosi di vedere all’opera il nuovo Campobasso in versione estiva. Un’occasione ulteriore per rinsaldare il legame tra squadra e tifoseria, ma anche per promuovere l’immagine di Capracotta come punto di riferimento per il calcio professionistico in altura.

Il binomio sport e territorio qui si rafforza giorno dopo giorno: da un lato i club che scelgono la qualità e il comfort per preparare una stagione intensa, dall’altro una comunità pronta a mettersi in gioco e ad aprirsi a nuove sfide. E Capracotta, con il suo impianto rinnovato e una vocazione sempre più sportiva, è già pronta per accogliere il futuro.