Pesca più vongole del limite giornaliero: duemila euro di sanzione e sequestro della draga idraulica

Nell’ambito delle attività di “Polizia del Mare”, la componente navale della Guardia di Finanza di Pescara ha condotto con successo un’altra operazione finalizzata a contrastare il fenomeno della pesca illegale lungo la fascia costiera regionale.

L’intervento si inserisce in una serie di operazioni congiunte “mare/terra” destinate a garantire il rispetto delle normative nazionali e comunitarie, soprattutto in una regione ricca di biodiversità marina come quella abruzzese.

Nelle prime ore della mattinata, i finanzieri del Reparto Operativo Aeronavale di Pescara hanno effettuato un intervento presso il porto turistico di Francavilla al Mare (CH) dove è stato sottoposto a controllo un peschereccio tipo “vongolara”. I controlli hanno portato al rinvenimento di un quantitativo di molluschi bivalvi pari a 580 kg, un superamento del quantitativo massimo consentito di 180 kg rispetto alla quota giornaliera (400 kg). Al trasgressore è stata contestata una sanzione amministrativa di € 2.000 e l’attrezzatura da pesca utilizzata, cosiddetta draga idraulica, è stata posta sotto sequestro.

Le vongole, ancora vive e vitali, sono state immediatamente rilasciate in mare, nelle aree di “ripopolamento/restocking” appositamente individuate, in modo da restituirle all’ambiente e contribuire alla salvaguardia delle risorse marine.

La componente aeronavale del Corpo costituisce un fondamentale presidio delle acque territoriali e contigue a tutela dell’economia legale e per contrastare le attività illecite, attraverso il mantenimento dell’operatività tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24.