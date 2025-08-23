Canadair: 4.204 ore di volo per missioni antincendio effettuate dalla flotta aerea dei Vigili del fuoco

Dal 15 giugno al 22 agosto sono stati 51.900 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco per incendi boschivi e di vegetazione in genere: 6.930 in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.



Sempre dal 15 giugno, sono state effettuate dalla flotta aerea del Corpo nazionale 4.204 ore di volo per missioni antincendio, mentre sono stati 18.677 i lanci di sostanze estinguenti effettuati sulle fiamme.

Nell’ultima settimana invece sono stati svolti 3.250 dalle squadre del Corpo nazionale.

Il maggior numero di incendi si registra in Puglia, dove i vigili del fuoco hanno effettuato 623 interventi. Le altre regioni maggiormente colpite dagli incendi sono state la Sicilia (612), il Lazio (359) e la Calabria (333).

Sempre nell’ultima settimana sono stati 58 gli interventi effettuati dalla flotta aerea del Corpo nazionale per il contrasto agli incendi boschivi, mentre a terra le squadre hanno operato per un totale di 4.866 ore di lavoro.