Capannone agricolo in fiamme: inceneriti due trattori e centoventi rotoballe

Nella mattinata di oggi una squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Campobasso, composta da otto unità operative e dotata di due automezzi antincendio, è intervenuta nel Comune di Cercemaggiore in contrada in Pesco Morelli, a seguito di un incendio sviluppatosi all’interno di un fienile.

Il rogo ha interessato un capannone agricolo di circa 120 metri quadrati, al cui interno erano stoccate circa 120 rotoballe di fieno e paglia, oltre a due trattori e varie attrezzature agricole compromesse dal rogo. L’intervento del personale operativo è valso a contenere e circoscrivere l’incendio, impedendo la propagazione delle fiamme ai casolari adiacenti, limitando così danni maggiori a strutture e beni circostanti.