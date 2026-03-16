Canna fumaria in fiamme, i Vigili del fuoco estinguono il rogo e salvano il tetto in legno

Una squadra di Vigili del fuoco del comando di Campobasso è intervenuta in agro di Vinchiaturo per incendio di una canna fumaria. Arrivata sul posto la squadra ha provveduto ad estinguere il fuoco e verificare che il rogo…

Una squadra di Vigili del fuoco del comando di Campobasso è intervenuta in agro di Vinchiaturo per incendio di una canna fumaria. Arrivata sul posto la squadra ha provveduto ad estinguere il fuoco e verificare che il rogo non fosse esteso al tetto in legno. Grazie al tempestivo intervento è stato possibile scongiurare ulteriori danni e impedire che l’incendio potesse propagarsi all’ abitazione.