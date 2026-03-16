Agricoltura e fauna selvatica: una convivenza possibile grazie alla caccia sostenibile

Il palinsesto di EOS-European outdoor show è ormai completo e particolarmente ricco: anche per questo l’evento ha tutte le carte in regola per rispondere alle attese del pubblico e degli espositori. Gli espositori sono aumentati rispetto all’edizione record…

Il palinsesto di EOS-European outdoor show è ormai completo e particolarmente ricco: anche per questo l’evento ha tutte le carte in regola per rispondere alle attese del pubblico e degli espositori. Gli espositori sono aumentati rispetto all’edizione record dell’anno passato e ci sono innumerevoli eventi per attrarre visitatori. Nei padiglioni 5 e 6 di Fiere di Parma, dal 28 al 30 marzo prossimi, EOS show mette in mostra tutta la filiera del Tiro sportivo e della caccia, quella dell’outdoor. Sarà un salone esperienziale dentro, ma anche fuori.

Nella grande area dimostrativa esterna, appena fuori dai padiglioni, gli appassionati potranno provare le novità di molte aziende. E altre novità aspettano i visitatori di EOS show sulle linee del Tsn di Parma, a 7 minuti di distanza. Ecco marchi e aziende coinvolti nelle prove di tiro: Benelli, Beretta, Blaser, Browning, Caesar Guerini, Chiappa, Cosmi, Fabarm, Franchi, Kimber, Mauser, Davide Pedersoli, Perazzi, Rizzini, Sako, Schmeisser, Sig Sauer, Stoeger airguns, Tisas, Winchester.

Verona, 8 febbraio 2025. EOS SHOW 2025

I visitatori potranno conoscere da vicino le discipline venatorie e sportive che fanno parte della nostra migliore tradizione anche attraverso le federazioni presenti: Federazione italiana Tiro a volo (FITAV), Federazione italiana Discipline armi sportive e Cinofilia sportiva (FIDASC), Federazione italiana Tiro dinamico sportivo (FITDS). Spazio anche all’outdoor in tutte le sue forme e un intero padiglione, il 3, per lo shopping.

Nei tre giorni di fiera, il mondo della caccia e la sua community più attiva e presente si confronteranno sui temi più importanti, in una trentina di eventi. A partire dalla tavola rotonda della domenica pomeriggio sulla riforma della Legge quadro 157/1992 con Stefano Vaccari (PD), Francesco Bruzzone (Lega), i presidenti delle Associazioni venatorie ed esponenti del ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste-MASAF.

Il sabato mattina, invece, tavola rotonda “Agricoltura e fauna selvatica: una convivenza possibile” con Maurizio Zipponi, presidente di Fondazione UNA ed Ettore Prandini, presidente di Coldiretti. Nella stessa prima giornata di EOS show, il Coordinamento cacciatrici Federazione italiana della Caccia-FidC racconterà l’evoluzione della figura femminile nel mondo venatorio. Domenica pomeriggio si discuterà del ruolo degli istituti faunistici per raggiungere gli obiettivi della strategia nazionale ed europea sulla biodiversità, con Francesco Tomas, direttore generale tutela della biodiversità e del mare MASAF, e Maria Siclari, direttore generale dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale-ISPRA, insieme con esponenti della FACE-Federazione europea dei cacciatori, di IUCN-Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, di Agrivenatoria Biodiversitalia e di Federparchi. Lunedì, per finire, il dialogo sulle esperienze uomo-animale con la delegazione tibetana con Eugenio Carlini, direttore della storica Azienda faunistico-venatoria Valbelviso Barbellino, in provincia di Sondrio, e un esponente della FAO, organizzazione delle Nazioni unite per l’alimentazione e l’agricoltura. A seguire, “Education day”, un confronto tra le scuole, le università e gli studenti.

Fondazione UNA, nata nel 2015 con l’obiettivo di promuovere il dialogo tra cacciatori, ambientalisti, agricoltori e mondo accademico, è protagonista di molti eventi, all’interno del suo villaggio del padiglione 5 e anche nell’Arena del gusto selvatico. Qui, ampio spazio sarà dedicato alla cucina e alla gastronomia di selvaggina nel solco delle storiche competenze di Cibus, principale evento fieristico dedicato all’agroalimentare italiano, che si svolge a Fiere di Parma dal 1985. Previsti vari appuntamenti di showcooking, workshop e degustazioni con Agrichef di Campagna Amica, Cuochi Contadini di Coldiretti e la parmense ALMA-Scuola internazionale di Cucina italiana.

EOS-European Outdoor show è una grande manifestazione fieristica, alla quinta edizione, organizzata Fiere di Parma S.p.A. Sul sito eos-show.com sono disponibili tutte le informazioni.