Cantieri aperti sull’autostrada A14, rallentamenti e disagi: il Prefetto pressa l’Anas

Il Prefetto di Chieti, Gaetano Cupello, ha presieduto in data odierna una riunione con i rappresentanti di Autostrade per l’Italia – Direzione del 7° Tronco, della Sezione Polizia Stradale di Chieti anche in rappresentanza del Centro Operativo Autostradale (C.O.A.) e di ANAS – Struttura territoriale Abruzzo Molise, convocata per esaminare la situazione legata ai lavori in corso lungo il tratto dell’Autostrada A14 ricadente nel territorio della provincia di Chieti, dove la presenza di numerosi cantieri determina disagi alla circolazione.

Il Prefetto ha evidenziato gli effetti negativi che tali lavori hanno sulla fluidità del traffico, invitando i rappresentanti di Autostrade per l’Italia a mettere in atto ogni misura utile per favorire un’accelerazione degli interventi e una riduzione dei tempi di esecuzione, valutando anche di incrementare il numero delle maestranze impiegate, ovvero di ricorrere a lavorazioni notturne non in prossimità di centri abitati.

Alla luce di quanto segnalato anche dal rappresentante della Polstrada, è stato altresì richiesto un miglioramento del sistema di informazione all’utenza, con l’implementazione di una segnaletica più efficace e tempestiva, in grado di avvisare preventivamente della presenza di cantieri e delle conseguenti riduzioni di carreggiata, soprattutto nelle fasce orarie di maggiore afflusso veicolare. È stata inoltre sollecitata una razionalizzazione del numero di cantieri contemporaneamente attivi, al fine di concentrare gli interventi e ridurre i disagi.

Nel corso della riunione, il rappresentante di Autostrade per l’Italia, nel prendere atto di quanto richiesto, ha assicurato che a partire da giovedì prossimo quantomeno i cantieri maggiormente impattanti per la circolazione presenti lungo il tratto in questione saranno sospesi fino alla metà del mese di settembre così da garantire una migliore percorribilità durante il periodo di maggior traffico.