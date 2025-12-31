Capodanno in tenda per il sindaco Castrataro, l’Eco c’è a difendere il diritto alla salute

Ognuno sceglie di festeggiare il capodanno come meglio crede. L’Eco dell’Alto Molise e Vastese, giornale telematico da sempre in trincea in difesa del territorio, ha deciso di farlo stando accanto, fisicamente, al sindaco di Isernia che da giorni dorme in tenda per difendere l’ospedale cittadino e il diritto alla salute nei territori di provincia, marginalizzati dalla politica romana e campobassana. Il direttore de L’Eco, Maurizio d’Ottavio, in questo momento è lì, davanti al “Veneziale” di Isernia, insieme al sindaco Piero Castrataro, per manifestare con la sua presenza la tangibile condivisione della testata giornalistica nella lotta per i diritti delle aree interne del Paese.

