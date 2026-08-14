Fiocco rosa in casa Crolla-Cicchini: alla vigilia di ferragosto, la cicogna porta la bellissima Ginevra

Fiocco rosa in casa Cicchini-Crolla ad Agnone. Ieri sera, intorno alle 21.40, all’ospedale San Pio di Vasto, è venuta alla luce la piccola Ginevra, accolta con immensa gioia da mamma Veronica e papà Denny. Un arrivo speciale che…

Fiocco rosa in casa Cicchini-Crolla ad Agnone. Ieri sera, intorno alle 21.40, all’ospedale San Pio di Vasto, è venuta alla luce la piccola Ginevra, accolta con immensa gioia da mamma Veronica e papà Denny.

Un arrivo speciale che ha riempito di felicità l’intera famiglia. A dare il benvenuto alla piccola Ginevra ci sono i nonni Elda e Giacomo, gli zii Rossana, Nando, Francesco e Barbara, insieme ai cugini Giacomo, Martina e Umberto, pronti a circondarla di affetto e attenzioni.

Alla piccola Ginevra, l’augurio di crescere serena, circondata dall’amore della sua famiglia, e a mamma Veronica e papà Denny le più sincere congratulazioni per questa meravigliosa nuova avventura.

Gli auguri più affettuosi da parte della redazione de l’Eco online.