Carabinieri: al comando delle compagnie di Termoli e Larino il tenente Di Pierno e il capitano Bazzurri

Il Prefetto di Campobasso, Michela Lattarulo, ha incontrato, presso il Palazzo del Governo, il Comandante Provinciale dell’Arma Col. Luigi Di Santo, unitamente ai vertici delle Compagnie Carabinieri di Termoli e di Larino, interessati dai recenti avvicendamenti.

Nell’occasione, il Prefetto ha ringraziato il Ten. Col. Alessandro Vergine ed il Magg. Christian Cosma Damiano Petruzzella per l’impegno profuso al servizio della comunità e per i rilevanti risultati conseguiti.

Il Prefetto ha voluto altresì rivolgere i migliori auguri al Ten. Leonardo Di Pierno ed al Cap. Vincenzo Bazzurri, che assumeranno nei prossimi giorni, rispettivamente, il comando della Compagnia Carabinieri di Termoli e della Compagnia Carabinieri di Larino, sottolineando l’ampia collaborazione interistituzionale instauratasi con il Comando Provinciale e la profonda fiducia che la collettività ripone nei presidi territoriali dell’Arma.