Carabinieri: dopo quarant’anni nell’Arma il maggiore elicotterista Mammarella lascia il servizio attivo

Il Maggiore dei Carabinieri Tony MAMMARELLA, dopo oltre 40 anni di servizio nella “Benemerita” conclude oggi il servizio attivo venendo collocato in congedo e transitando dunque nella c.d. categoria della “riserva”. Nato in Francia ma originario di Chieti, si è arruolato a 19 anni come Carabiniere ausiliario, venendo trasferito dapprima alla Stazione Carabinieri di Gambatesa (CB) e successivamente alla Stazione Carabinieri di Montecassiano (MC).

Nel biennio 1986-1988, ha frequentato il corso Sottufficiali a Velletri e Vicenza e, promosso al grado di Vice Brigadiere, nel mese di giugno 1988 è stato trasferito alla Stazione Carabinieri di San Mauro in Pascoli (FC), ove è rimasto fino al 1990 per poi essere trasferito al Nucleo Radiomobile Carabinieri di Rimini.

Nel luglio del 1990, ha iniziato il corso da elicotterista presso la Scuola di Volo dell’Aeronautica Militare di Frosinone, conseguendo il brevetto di pilota militare di elicottero. Successivamente, veniva assegnato al 7° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pontecagnano (SA), ove è rimasto sino al mese di settembre 1996, allorquando è stato trasferito al 5° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Falconara Marittima (AN).

Periodo, quello di volo, dove l’Ufficiale ha riscosso plauso e consenso unanime per la perizia e l’elevata professionalità dimostrate, totalizzando quasi 5.000 ore di volo.

Nel mese di dicembre del 2012 avviene il suo approdo in Abruzzo, venendo trasferito al Nucleo Informativo del Comando Provinciale Carabinieri di Chieti, ove ne assumeva il Comando nel mese di ottobre del 2018.

Nel novembre 2019, ha vinto il concorso per Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri e, promosso al grado di Sottotenente, è stato confermato al Nucleo Informativo sempre con l’incarico di Comandante, disimpegnandosi nelle molteplici attività istituzionali sempre con grande professionalità e incondizionata disponibilità.

In provincia di Chieti, l’Ufficiale si è distinto per l’analisi e l’indagine del fenomeno eversivo ed antagonista nonché per il contrasto delle infiltrazioni mafiose nel tessuto economico del territorio, fornendo un validissimo contributo al “Gruppo Interforze Antimafia” istituito presso la Prefettura di Chieti. Sempre nel novero dei contributi forniti alla locale Prefettura, si menzionano le attività svolte quale membro della Commissione Provinciale in materie esplodenti e in seno alla Commissione per l’accertamento dei requisiti addestrativi degli addetti ai controlli di sicurezza.

Nel corso della sua lunga carriera è stato insignito di numerosi attestati e benemerenze tra cui, le più significative, la Medaglia d’Oro di Lunga Navigazione Aerea, Medaglia “Mauriziana” al merito di 10 lustri di carriera ed infine la Croce d’Oro con Torre per anzianità di servizio.

Il Magg. MAMMARELLA è stato ricevuto dal Gen. B. Gianluca FEROCE, Comandante della Legione “Abruzzo e Molise” che lo ha ringraziato per le attività informative e di servizio che ha condotto nel territorio