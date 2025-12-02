Tentano di scippare una passante, rapinatori messi in fuga da due autisti

Sono stati attimi di tensione quelli vissuti nella mattinata di qualche giorno fa da una passante presso il Terminal Bus di Termoli, quando due rapinatori hanno tentato di strapparle la borsa. Un tentativo di furto sventato brillantemente grazie alla straordinaria prontezza di riflessi degli autisti Doriano Longobardi e Angelo Prioletta.

Le grida di aiuto della passante hanno allertato Longobardi e Prioletta, che al momento del fatto stavano operando il servizio FlixBus sulla linea che collega Termoli a Roma. I due conducenti sono accorsi senza alcuna esitazione, mettendo in fuga i rapinatori che hanno abbandonato la borsa e riportando così la situazione alla normalità.

Gli autisti si sono successivamente recati dai Carabinieri di Termoli per fornire la loro testimonianza, dopo essere stati ringraziati dalla passante.

Così ha commentato Longobardi l’accaduto: «Il nostro è stato un gesto spontaneo: chi si trova in situazioni come questa andrebbe aiutato sempre. L’importante è che adesso la signora stia bene».

Ha aggiunto Prioletta: «Episodi come questo non si dovrebbero verificare mai, soprattutto in un luogo pubblico frequentato anche da persone anziane. Speriamo che non succeda più niente del genere».

La gratuità della loro azione, scaturita da un forte senso civico, racconta una storia di altruismo e solidarietà che dimostra l’importanza di mettersi a disposizione del prossimo e aiutare chi ha bisogno.

Inoltre, le circostanze in cui si è verificato il fatto richiamano nuovamente l’attenzione sull’importanza di garantire la sicurezza personale nelle autostazioni cittadine, soprattutto alla luce del successo crescente che gli autobus a lunga percorrenza hanno riscosso negli ultimi anni quale soluzione di viaggio nazionale e internazionale.

Longobardi e Prioletta lavorano per l’azienda di autotrasporti Moffa con sede a Riccia (Campobasso), partner di FlixBus dal 2018 per le tratte Roma-Termoli, Torino-Salerno, Vicenza-Salerno e Roma-Bari.