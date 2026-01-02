Carabinieri: dopo trentasei anni il luogotenente Gerardo Comparelli lascia il servizio attivo

Il Luogotenente C.S. Gerardo Comparelli, dopo 36 anni di servizio nella “Benemerita” ha concluso il servizio attivo venendo collocato in congedo e transitando dunque nella categoria della “riserva”. Nato a Cassino (FR) ma originario di Conca della Campania (CE), si è arruolato a 21 anni come Carabiniere presso il Battaglione Allievi Carabinieri di Benevento, venendo successivamente trasferito alla Stazione Carabinieri di Pordenone. Nel biennio 1991-1993, ha frequentato il corso Sottufficiali a Velletri e Firenze e, promosso al grado di Vice Brigadiere, nel mese di giugno 1993 è stato trasferito alla Stazione Carabinieri di Teramo, ove è rimasto fino al 1995 per poi essere trasferito alla Stazione Carabinieri di Atessa (CH), ove è rimasto sino al mese di febbraio 1996, allorquando è stato trasferito presso il Nor – Aliquota Radiomobile della Compagnia di Atessa quale Capo Equipaggio e successivamente, nel novembre 1996, alla stazione Carabinieri di Borrello (CH), quale Comandante.

Nel settembre 2006, ha raggiunto la Stazione di Casoli prima come “addetto” poi come Comandante, riscuotendo sempre unanime plauso da parte della cittadinanza e delle autorità locali, disimpegnandosi nelle molteplici attività istituzionali sempre con grande professionalità e incondizionata disponibilità. Nell’ottobre 2022 è stato trasferito presso la Compagnia Carabinieri di Lanciano in qualità di Comandante del Nucleo Comando, divenendo in brevissimo tempo punto di riferimento per tutti i militari del medesimo reparto, sia dal punto di vista umano che professionale.

Nel corso della sua lunga carriera ha conseguito la Laurea triennale in Scienze dell’Amministrazione presso l’Università degli Studi di Siena ed è stato insignito di numerosi attestati e benemerenze tra cui, le più significative: Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana; Medaglia “Mauriziana” al merito di 10 lustri di carriera militare; Medaglia d’Oro al merito di lungo comando di reparto; Croce d’Oro con Torre per anzianità di servizio; due nastrini di merito, di cui uno per l’attività svolta quale Comandante titolare di Stazione territoriale e uno conferito per l’impegno profuso durante l’emergenza COVID-19; Premiato quale miglior Comandante di Stazione per la Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise” nell’anno 2017; Attestazione di Pubblica Benemerenza del Dipartimento della Protezione Civile per le operazioni di soccorso alla popolazione, evento “Sisma L’Aquila 2009”. Nel corso della sua vita professionale, il Luogotenente Comparelli ha rappresentato un punto di riferimento per colleghi e collaboratori, distinguendosi per elevate qualità morali, competenza professionale, spirito di sacrificio e profondo senso del dovere, incarnando pienamente i valori fondanti dell’Istituzione.

Il Lgt. Comparelli è stato ricevuto dal Gen. B. Gianluca FEROCE, Comandante della Legione “Abruzzo e Molise” che lo ha ringraziato per le meritorie attività di servizio condotte nel territorio, rivolgendogli i più sentiti ringraziamenti per l’opera prestata e i migliori auguri per un futuro sereno, certo che l’esempio offerto nel corso di una carriera esemplare continuerà a rappresentare un modello di riferimento.