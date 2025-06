Carabinieri: il brigadiere capo Guido De Mattei lascia il servizio attivo

L’Aquila – Si congeda oggi, per raggiunti limiti di età, il Brigadiere Capo Guido De Mattei, in forza all’Ufficio Comando – Sezione Amministrativa del Comando Provinciale Carabinieri di L’Aquila, che proprio oggi festeggia il 60° compleanno.

Il Brigadiere Capo De Mattei, nel suo ultimo giorno di servizio attivo, è stato ricevuto dal Comandante Provinciale Carabinieri di L’Aquila, Colonnello Salvatore Del Campo, che, nel porgere un affettuoso saluto ed un ringraziamento per il servizio svolto nel corso degli anni, ne ha sottolineato la dedizione al lavoro.

Originario di Roma, il Brigadiere Capo De Mattei si è arruolato nell’Arma nel gennaio 1989, frequentando la Scuola Allievi Carabinieri di Benevento.

Superato il corso, è stato destinato alla Stazione Carabinieri di L’Aquila, ove ha prestato servizio per oltre un decennio. Durante questo periodo ha avuto modo di operare, in servizio provvisorio, anche nelle Stazioni di Cagnano Amiterno e di Lucoli, arricchendo il proprio background professionale.

Distintosi sempre per capacità professionali e senso del dovere, nel 2000 è stato prescelto per essere trasferito alla Sezione Amministrativa, che proprio in quell’anno veniva istituita in seno all’Ufficio Comando del Comando Provinciale.

La Sezione Amministrativa si occupa della gestione economica e finanziaria necessaria al corretto funzionamento non solo del Comando Provinciale Carabinieri di L’Aquila, con le sue 5 Compagnie e le 60 Stazioni dipendenti, ma anche di tutti i presìdi dell’Arma esistenti nella Provincia, compresi i Reparti Speciali, la componente Forestale ed i Comparti di Specialità.

Rientra tra i compiti della Sezione Amministrativa, ad esempio, la gestione dei flussi finanziari relativa al pagamento delle utenze delle caserme, all’approvvigionamento ed al funzionamento delle mense, alla contabilizzazione degli emolumenti spettanti al personale ed a tutte quelle attività svolte “lontano dai riflettori” ma che, al pari della logistica, costituiscono il solido pilastro sul quale poggiano l’efficienza e le capacità operative dell’Istituzione.