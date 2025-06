Energia sostenibile e speculazioni, a Schiavi la “manifestazione ecologica itinerante”

Difendere il territorio dell’Alto Vastese dall’aggressione eolica ancora in corso, nonostante da decenni i “signori del vento” abbiano sventrato interi costoni montuosi. Scatta domattina una “manifestazione ecologica itinerante” organizzata dal Centro Italico Safinim APS e Centro Studi Alto Vastese e Valle del Trigno ASD-APS in collaborazione con la costituenda “Rete per il Territorio” e la Coalizione ambientale interregionale TESS – Transizione Energetica Senza Speculazione.

«Per conoscere e riscoprire da vicino i luoghi minacciati dai numerosi progetti eolici e fotovoltaici in corso nella Media e Alta Valle del Trigno, dare voce agli abitanti e riflettere insieme sul modello di energia davvero sostenibile» spiegano gli organizzatori. Il ritrovo è per le ore 8,30 in località Monte Pizzuto di Schiavi di Abruzzo, da dove partirà la passeggiata ecologica. «Il percorso è di 6 km circa, con fondo sconnesso e pendenza marcata. Solo per chi è in buona forma fisica. – precisano gli organizzatori – Rientro in auto a Schiavi al termine della camminata». E dopo la passeggiata è previsto, intorno alle ore 12, un incontro pubblico nella sala conferenze dell’ex ambulatorio comunale sul tema “Riflettiamo insieme su un modello di energia davvero sostenibile”.