Carabinieri: il capitano Bernabei assume il comando del Norm di Isernia

Accolto dal Colonnello Fabrizio Coppolino, è giunto presso il Comando Provinciale Carabinieri di Isernia il Capitano Paolo Bernabei, 59 anni originario della provincia di Roma, che ha assunto il Comando del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Isernia.

Arruolato nel 1986,ha frequentato il corso biennale presso la scuola Sottufficiali Carabinieri di Velletri e Firenze dal quale è uscito con il grado di Vice Brigadiere. Dopo una lunga esperienza maturata nel Ruolo Ispettori, comandando nel corso degli anni le Stazioni Carabinieri di Capriati a Volturno (CE), Colleferro (RM) e Rieti, nel 2018 vince il concorso per Ufficiali del Ruolo Straordinario dell’Arma dei Carabinieri e dopo aver superato con profitto il corso addestrativo, è stato promosso al grado di Sottotenente.

Da Ufficiale ha comandato dal 2019 al 2023 il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Rieti, in seguito è stato è stato trasferito a Termoli con l’incarico di Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia, dove si è distinto in diverse attività investigative, con particolare attenzione al contrasto allo spaccio di droga, ai reati contro la personae ai delitti contro il patrimonio.