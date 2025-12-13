Risse e violenza nel Chietino, la Polizia intensifica i servizi di controllo sul territorio

A seguito degli episodi di violenza verificatisi a novembre nel territorio della città di Lanciano, il Questore della provincia di Chieti Leonida MARSEGLIA ha disposto un significativo potenziamento dei servizi straordinari di controllo del territorio, con particolare riferimento al quartiere Santa Rita, con l’obiettivo di garantire un elevato livello di sicurezza e prevenire ulteriori turbative dell’ordine pubblico.

Le operazioni, svolte dal personale del Commissariato di P.S. di Lanciano, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine di Pescara, hanno consentito di identificare 290 persone, di cui 74 con precedenti penali o pregiudizi di polizia, e di controllare 221 veicoli. L’intensa attività operativa ha rappresentato un’importante azione di contrasto e soprattutto di prevenzione, grazie a un presidio costante e visibile che ha contribuito a rafforzare la percezione di sicurezza da parte dei cittadini e a scoraggiare il compimento di comportamenti illeciti.

L’impegno della Polizia di Stato si inserisce in un più ampio dispositivo di sicurezza attivato già nell’immediatezza dei citati episodi, durante il quale sono stati effettuati arresti e perquisizioni nell’ambito di operazioni interforze, confermando la tempestività e la determinazione nella risposta alle condotte violente. I servizi straordinari proseguono inoltre in attuazione delle disposizioni assunte dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica svoltosi a Lanciano il 26 novembre 2025, nel quale il Prefetto della provincia di Chieti Gaetano CUPELLO ha disposto un ulteriore rafforzamento del controllo del territorio, attraverso un’attività congiunta di tutte le Forze dell’Ordine, nelle aree più sensibili del Comune di Lanciano.

La Polizia di Stato, attraverso un costante impegno operativo e una presenza capillare e qualificata, continua a promuovere una strategia preventiva efficace, fondamentale per garantire legalità, protezione e tranquillità ai residenti del quartiere Santa Rita e all’intera comunità di Lanciano. L’azione preventiva posta in essere nelle settimane appena trascorse conferma l’attenzione massima rivolta alla sicurezza dei cittadini e al mantenimento di un alto livello di vigilanza per prevenire ogni forma di illegalità.