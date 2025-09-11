Sabato 13 settembre, alle ore 10, presso la sala briefing del Comando Provinciale Carabinieri di Isernia, il comandante provinciale colonnello Fabrizio Coppolino terrà una conferenza stampa durante la quale saranno presentati il nuovo comandante della compagnia Carabinieri di Agnone, il capitano Matteo Genovese (al centro nella foto, ndr) e il nuovo comandante del Nucleo Investigativo del comando provinciale Carabinieri di Isernia Tenente Fabio Sartuccio.
Carabinieri: il colonnello Coppolino presenta il nuovo comandante della compagnia di Agnone
