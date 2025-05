Carabinieri: il comandante provinciale Coppolino promosso al grado di colonnello

Promozione per il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Isernia, Fabrizio Coppolino, 55enne nato a Messina, arrivato ad Isernia il 14 settembre 2024, che ha indossato la terza stella da Colonnello.

Ha intrapreso la carriera militare nel 1995 quale Ufficiale di complemento frequentando il 161° Corso AUC; vincitore di concorso in servizio permanente con il 33° Corso applicativo, nel 2016 è transitato nel Ruolo Normale dell’Arma dei Carabinieri

Ha comandato diversi reparti dell’Arma territoriale come il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Ragusa, la Compagnia di Tonara (NU) e la Compagnia di Cervia-Milano Marittima ed ha svolto incarichi di Stato Maggiore anche di Grande Unità.

Nel corso della sua carriera ha altresì partecipato a missioni all’estero a Pristina in Kosovo e per quasi due anni a Hebron e Gerusalemme Est in Palestina.

La promozione costituisce un riconoscimento anche per il Comando Provinciale Carabinieri di Isernia che da qualche anno ha raggiunto il livello ordinativo disposto da una recente riorganizzazione, che eleva il livello del Comando Provinciale al grado di Colonnello

Tutti i collaboratori hanno formulato fervidi auguri per il prosieguo di una brillante carriera.