Sedicenne scomparsa, diramate le ricerche: la Procura rende pubblica la foto, eventuali segnalazioni al numero 112

A seguito dell’autorizzazione del Procuratore della Repubblica di Teramo, si pubblicala foto di MARUNTELU Diana nata a Mirano (VE) il 11.10.2010, residente a Giulianova (TE). La sedicenne è scomparsa da Giulianova il 04.07.2026, quando è stata vista per…

A seguito dell’autorizzazione del Procuratore della Repubblica di Teramo, si pubblicala foto di MARUNTELU Diana nata a Mirano (VE) il 11.10.2010, residente a Giulianova (TE). La sedicenne è scomparsa da Giulianova il 04.07.2026, quando è stata vista per l’ultima volta presso il Parco Franchi alle ore 12.

La medesima era da sola e indossava: una maglietta di colore blu riportante la scritta bianca “Adidas”; pantaloncino corto di colore rosa; scarpe bianche marca “Nike”, aveva al seguito una borsetta di colore rosa.

Connotati salienti della scomparsa:

Altezza cm164;

Corporatura media (peso 60 chilogrammi circa);

Capelli lunghi, lisci e di colore nero;

Occhi castani;

Note di interesse: nel pomeriggio del 04.07.2026 il cellulare della vittima ha emesso un segnale da una cella del Comune di Civitanova Marche (MC).

Chiunque fosse in grado di fornire utili informazioni si può rivolgere al numero 112 NUE; al 0861/2498 (Comando Provinciale Carabinieri di Teramo); 085/8024300 (Compagnia Carabinieri di Giulianova), o a qualsiasi ufficio di Polizia presente sul territorio nazionale.