Carabinieri: il luogotenente Salvatore Giampaglia lascia Celenza sul Trigno, in congedo dopo 37 anni

Trentasette anni da Carabiniere: va in pensione il luogotenente Salvatore Giampaglia, comandante della Stazione Carabinieri di Celenza sul Trigno.
Il 7 maggio 1988, varcò l’ingresso della Scuola allievi carabinieri per intraprendere una lunga carriera ricca di soddisfazioni, terminata il 24 settembre 2025, dopo 37 anni di servizio, con la meritata pensione.
Dopo due anni dall’arruolamento come carabiniere, nell’ottobre del 1990, il passaggio alla Scuola Sottufficiali dove, al termine di un percorso di studi, il 24 giugno 1992, con il grado di vice brigadiere, riceve il suo primo incarico presso la Stazione carabinieri di Ronciglione (VT).
Il 7 ottobre 1998 il suo primo incarico in Abruzzo, alla Stazione carabinieri di San Buono (CH), in qualità di sottordine, per poi assumere il comando, nel novembre del 2002, della Stazione carabinieri di Celenza sul Trigno, retto con impegno e dedizione fino ad oggi al termine del servizio attivo tra le fila dell’Arma dei Carabinieri.
Nel corso della sua lunga carriera è stato un punto di riferimento per l’intera popolazione del Comune di Celenza sul Trigno nonché per quelli di Torrebruna, Guardiabruna e San Giovanni Lipioni.