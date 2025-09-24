Marijuana: 1,3 kg sepolto in giardino, 23enne del Chietino finisce in manette

Nel pomeriggio di ieri, a Francavilla al Mare, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Chieti hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 23enne, studente.

L’uomo, al termine della perquisizione domiciliare – estesa alle relative pertinenze e con l’ausilio altresì di unità cinofile antidroga – è stato trovato in possesso di 1,3 kg di “marijuana” rinvenuti all’interno di un borsone e di uno zaino, entrambi occultati in una buca sotto terra nel giardino dell’abitazione.

La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro, mentre l’arrestato è stato ristretto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, su disposizione dell’Autorità giudiziaria in attesa di rito direttissimo.

L’operazione dei Carabinieri si inserisce nell’ambito dei numerosi servizi straordinari di controllo del territorio espletati nell’ambito della provincia di Chieti, finalizzati sia a garantire la sicurezza cittadina che a reprimere il nefasto fenomeno dello smercio di sostanze stupefacenti, che rappresenta un reale pericolo soprattutto per le fasce più giovani della popolazione.