Carabinieri: il Prefetto Cusumano in visita al comando provinciale de L’Aquila

L’Aquila – Questa mattina il Prefetto della Provincia dell’Aquila, Vito Cusumano, ha visitato la caserma di via Beato Cesidio, intitolata al Vice Brigadiere M.A.V.M. Dante Giovanni Iafolla, sede del Comando Provinciale Carabinieri di L’Aquila.
Cusumano, che da poche settimane ha assunto l’incarico di Prefetto del capoluogo abruzzese dopo aver ricoperto il ruolo di Commissario di Governo per la Provincia di Bolzano, dopo aver ricevuto gli onori del picchetto schierato, è stato ricevuto dal Comandante Provinciale, Colonnello Salvatore Del Campo.
Nel corso dell’incontro con il Comandante Provinciale e con i Comandanti dei reparti presenti nella provincia aquilana, appartenenti all’organizzazione territoriale, alla componente forestale ed ai reparti specializzati, il Prefetto ha esternato parole di apprezzamento per l’operato dell’Arma dei Carabinieri, sottolineandone la caratteristica peculiare, ossia la presenza capillare sul territorio.
Il Colonnello Del Campo, nel porgere il “benvenuto” al Dottor Cusumano, lo ha ringraziato per le parole di apprezzamento rivolte ai Carabinieri ed ha assicurato il massimo impegno nell’assolvimento dei delicati compiti istituzionali devoluti all’Arma.