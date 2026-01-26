“E satira sia“, il libro di Tiberio La Rocca sarà presentato a Poggio Sannita

Inizia bene l’anno nuovo per Tiberio La Rocca, noto poeta di Poggio Sannita, che qualche giorno fa ha ottenuto due significativi riconoscimenti. Il poeta poggese, infatti, a Rende, in Calabria ha ottenuto il secondo posto alla seconda edizione del concorso nazionale “Il mondo delle parole” nella sezione dedicata alla poesia con la composizione “Il coraggio di chi resta” tratta dalla raccolta “C’era un paese”.
Domenica scorsa a Subiaco si è celebrata la premiazione del terzo concorso denominato “Un pensiero a Gina Lollobrigida” a ricordo dell’attrice nativa di Subiaco. Tiberio La Rocca ha ottenuto il terzo posto con la poesia “Gina, l’eterna diva”.
«Cominciare l’anno con due, importanti, riconoscimenti mi rende particolarmente felice», questa la dichiarazione di Tiberio La Rocca. «Dedico questi due premi al mio paese che a breve affronterà una prova impegnativa da cui potrebbe dipendere il suo futuro» aggiunge, facendo riferimento alla tornata elettorale per il rinnovo del Consiglio elettorale e l’elezione del nuovo sindaco di Poggio Sannita.
Tiberio La Rocca ha pubblicato qualche mese fa l’ultimo libro intitolato “E satira sia“ che sarà prossimamente presentato anche a Caccavone, alias Poggio Sannita.