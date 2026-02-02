Carabinieri: il vastese generale Masciulli comandante “Ogaden” in visita al provinciale de L’Aquila

Nella giornata di oggi, il Generale di Corpo d’Armata Nicola Massimo Masciulli, Comandante Interregionale Carabinieri Ogaden di Napoli, ha visitato il Comando Provinciale Carabinieri di L’Aquila e la Stazione Carabinieri di Montereale.

L’alto Ufficiale, a cui fanno capo le Legioni Carabinieri “Abruzzo e Molise”, “Campania”, “Puglia”, e “Basilicata”, è giunto in mattinata nella caserma di via del Beato Cesidio, intitolata al Vice Brigadiere M.A.V.M. Dante Giovanni Iafolla, dove è stato ricevuto dal Comandante Provinciale, Colonnello Salvatore Del Campo. Il Generale Masciulli, nel corso dell’incontro con una folta rappresentanza dei Carabinieri del Comando Provinciale, dei reparti specializzati presenti nella provincia aquilana e gli appartenenti all’Associazione Nazionale Carabinieri ed all’Associazione Nazionale Forestali, ha esternato apprezzamento per la quotidiana attività istituzionale, sottolineando l’importanza del servizio di prossimità, di vicinanza e di rassicurazione sociale svolte dalle Stazioni Carabinieri in favore dei cittadini, soprattutto se anziani o appartenenti alle cc.dd. “fasce deboli” della società.

Il Comandante Interregionale ha poi richiamato l’attenzione sulla missione del Carabiniere citando le parole che il Ministro della Difesa ha rivolto agli appartenenti del comparto Difesa in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, lo scorso 4 novembre: “Difesa, la forza che unisce. Essere la forza che unisce significa proteggere in tutti i sensi del termine: esserci dove c’è bisogno, sostenere le comunità, garantire sicurezza e soccorso con competenza e dedizione”. La visita del Generale Masciulli nella provincia aquilana è proseguita nel primo pomeriggio con la visita alla Stazione Carabinieri di Montereale, dove ha avuto modo di incontrare il personale, a cui non ha mancato di esprimere un positivo giudizio sull’operato, accompagnato dall’esortazione a perseguire obiettivi di ancora maggiore rilievo.

Il Generale Nicola Massimo MASCIULLI, nato a Vasto (CH) nel 1964, ha intrapreso la carriera militare nel 1980, frequentando la Scuola Militare “Nunziatella” di Napoli e, seppure vincitore del Concorso “Centauro IV” come pilota nell’Accademia dell’Aeronautica Militare, ha scelto di intraprendere la carriera da Ufficiale dei Carabinieri frequentando l’Accademia Militare di Modena e la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma. È laureato in Giurisprudenza e in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna ed ha conseguito i Master in “Scienze Strategiche” e in “Studi Internazionali Strategico Militari”. Ha frequentato l’Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze presso il Centro Alti Studi per la Difesa.

Nei gradi di Tenente e Capitano, è stato Comandante di Plotone del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo in Roma, Capo Sezione Operazioni del 4° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pisa e Comandante delle Compagnie Carabinieri di Lecce e Roma “San Pietro”, occupandosi – tra l’altro – del Giubileo dell’anno 2000, come responsabile per l’Arma dei Carabinieri.

Successivamente, nei gradi di Maggiore e Tenente Colonnello, ha ricoperto diversi incarichi presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.

Promosso al grado di Colonnello, ha poi assunto l’incarico di Comandante Provinciale Carabinieri di Venezia ed è stato Capo Ufficio presso il Comando Interregionale Carabinieri “Podgora” in Roma e Capo Ufficio Condizione Generale del Personale del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, oltre ad essersi occupato, alle dirette dipendenze del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, degli affari normativi del personale.

È stato, inoltre, Ufficiale coordinatore nell’ambito del Comitato Guida per l’implementazione del nuovo modello di difesa discendente dal Libro Bianco per la sicurezza internazionale e la difesa presso lo Stato Maggiore della Difesa in Roma. Da Generale di Brigata ha ricoperto l’incarico di Comandante della Legione Carabinieri “Toscana” in Firenze e Capo Reparto Finanziario del Comando Generale, oltre che Capo Dipartimento per l’Organizzazione Sanitaria e Veterinaria. Promosso Generale di Divisione, ha retto gli incarichi di “Manager Privacy” dell’Arma dei Carabinieri per poi rivestire, dal 16 dicembre 2023 al 24 settembre 2025, l’incarico di Capo Ufficio Legislativo del Ministro della Difesa. Il 25 settembre 2025 ha assunto l’incarico di Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden”.