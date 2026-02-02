Vaticano: il cardinale Petrocchi alla guida della commissione Ior, le congratulazioni di Marsilio

L’arcivescovo emerito de L’Aquila, cardinale Giuseppe Petrocchi, subentra alla guida della Commissione Cardinalizia dell’Istituto per le Opere di Religione (IOR), di cui era membro dal 2020, succedendo al cardinale Schönborn che cessa il suo mandato per raggiunti limiti di età dopo dodici anni. Il nuovo membro, il cardinale Ángel Fernández Artime, ha partecipato alla prima riunione dopo la recente nomina.

«Rivolgo, a nome mio personale e dell’intera Giunta regionale d’Abruzzo, le più vive e sincere congratulazioni a Sua Eminenza il cardinale Giuseppe Petrocchi per la nomina a presidente della Commissione Cardinalizia dell’Istituto per le Opere di Religione. Questa nuova responsabilità, che raccoglie il testimone dopo i dodici anni di servizio del cardinale Christoph Schönborn, conferma l’autorevolezza del suo ministero e il riconoscimento delle qualità umane e spirituali maturate anche alla guida dell’Arcidiocesi dell’Aquila, in anni segnati dal cammino di ricostruzione materiale e morale della comunità. Come abruzzesi, avvertiamo particolare orgoglio nel vedere un pastore così legato alla nostra terra chiamato a un compito di così alta fiducia nella gestione e nella vigilanza di uno strumento al servizio della missione della Chiesa universale. Al Cardinale Petrocchi i migliori auguri di buon lavoro». Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.