Carabinieri: in congedo il luogotenente Esposito responsabile della Polizia giudiziaria della Procura di Chieti

Dopo 41 anni di servizio nell’Arma dei Carabinieri, il Luogotenente Carica Speciale Giovanni Esposito, Responsabile della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Chieti, va in pensione.

Nell’ottobre del 1984, appena diciannovenne, varcò l’ingresso della Scuola Allievi Carabinieri di Iglesias dove, al termine del periodo formativo, venne assegnato alla Legione Carabinieri di Palermo, dove veniva impiegato, tra l’altro, presso il Reparto Scorte fino al 1991. Nello stesso anno il suo rientro in Abruzzo venendo assegnato alla Compagnia Carabinieri di Penne.

Dal 1993 ha prestato servizio presso il Reparto Comando della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise, fino al 2002, anno in cui, dopo aver vinto e frequentato il relativo concorso, conseguiva il grado di Maresciallo; pertanto veniva trasferito in sottordine alla Stazione Carabinieri di Chieti Principale. Nell’anno 2009 veniva assegnato alla Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Chieti. Nel 2016, dopo aver vinto il concorso, conseguiva il grado di Maresciallo Aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, venendo quindi nominato Responsabile della Sezione di P.G. ove ha lavorato fino al termine del servizio attivo nelle file dell’Arma dei Carabinieri.

Il Luogotenente Esposito è laureato in Giurisprudenza, è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e della Croce d’Oro con stelletta per anzianità di servizio militare. Nella cerimonia di commiato, tenutasi nella giornata di ieri 2 ottobre, presso la Procura della Repubblica di Chieti, il Procuratore Capo, Dott. Giampiero Di Florio e il Comandante Provinciale Carabinieri di Chieti, Col. Cosimo Damiano Di Caro, hanno ringraziato il Luogotenente Esposito per il suo lodevole impegno e l’apprezzata collaborazione, sottolineando le sue non comuni doti professionali ed umane, augurandogli ogni bene per il suo nuovo percorso di vita.