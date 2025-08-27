Carabinieri: l’Arma è vicina alle aree interne, il generale Neosi in visita ai comandi dell’Alto Vastese

Il generale Antonino Neosi

«Il sindaco e l’amministrazione comunale di Castiglione Messer Marino rivolgono un sentito ringraziamento al generale di brigata Antonino Neosi per la visita presso la nostra Stazione dei Carabinieri. Un incontro prezioso che testimonia ancora una volta la vicinanza dell’Arma al territorio e alla nostra comunità».

Così l’amministrazione comunale di Castiglione che, nella mattinata di oggi, ha incontrato il comandante della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise, il generale di brigata Antonino Neosi. L’alto ufficiale, che tra l’altro a giorni lascerà il comando della Legione per assumere il prestigioso incarico di comandante di una scuola sottufficiali dell’Arma, ha inteso fare visita alle stazioni dell’Alto Vastese, in particolare Castiglione Messer Marino e Schiavi di Abruzzo. Neosi ha incontrato il personale in servizio, i comandanti di stazione e i sindaci dei Comuni di competenza delle stazioni medesime.

«Con profonda gratitudine per l’impegno, la dedizione e l’attenzione costante alla sicurezza dei cittadini, rinnoviamo la nostra stima e il nostro sostegno» chiude la sindaca Silvana Di Palma a nome dell’amministrazione comunale di Castiglione. Presenti anche il vicesindaco di Castiglione, Felice Marco Nozzi, il sindaco di Montazzoli, Felice Novello, carabiniere ausiliario in congedo, e il primo cittadino di Fraine, Flippo Stampone, nonché il comandante della compagnia di Atessa, il capitano Francesco Giovine.

Il generale Gianluca Feroce

L’alto ufficiale ha fatto visita anche al comando stazione di Bomba, al comando del maresciallo maggiore Lucio Ciampani, che ha competenza anche sui Comuni di Colledimezzo, Monteferrante e Pietraferazzana, rappresentati dai rispettivi sindaci. Il generale Neosi nei prossimi giorni lascerà il comando della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise. Al suo posto è atteso l’arrivo del generale di brigata Gianluca Feroce, proveniente dal 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti “Tuscania” e attualmente al comando della 2ª Brigata Mobile Carabinieri.

